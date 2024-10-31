İç Borçlanma Planı 630,4 Milyar TL

KAMU BORÇ YÖNETİMİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ile Ocak döneminde yapacağı iç borç servisi ve borçlanma stratejisini duyurdu. Açıklamada, toplamda 404,6 milyar TL iç borç servisine karşılık, 630,4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmenin planlandığı belirtildi.

BORÇLANMA PLANI DETAYLANDI

Kasım ayında 119,8 milyar TL’lik borç ödemesine karşılık, 225,2 milyar TL’lik borçlanma öngörülüyor. Aralık ayında 67,6 milyar TL borç servisi için 125 milyar TL borçlanma yapılacak. Ocak 2025’te ise 217,2 milyar TL borç servisine karşı 280,2 milyar TL iç borçlanma hedefleniyor.

MALİ STRATEJİ DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda Hazine, önümüzdeki üç aylık süreçte iç borçlanma miktarını planlanan borç ödemelerinin üzerinde tutarak mali stratejisini devam ettiriyor. Kaynak: Bloomberg HT