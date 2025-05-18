Icardi’den Fenerbahçe’ye Mesaj!

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk kazanan Galatasaray, bu başarısını 8. kez tekrarladı. Sarı-kırmızılı oyuncuların kutlama esnasında çalınan şarkılar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

FENERBAHÇE’NİN GOL MÜZİĞİ KULLANILDI

Fenerbahçe’nin stadyumda gol attıktan sonra çalınan müziği olan ‘Freed from desire’, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında da yer aldı. Bu durum, dikkat çekti.

ICARDI’NİN DİKKAT ÇEKEN KONUŞMASI

Bu müziğin arkasından, stadyum hoparlörlerinden farklı bir parça çalınmaya başladı. Galatasaray oyuncularından Icardi, geçmişteki şampiyonluklarda da çalınan bu müziğe eşlik ederek, “Fener ağlama” sözlerini sarf etti ve tüm stadyumu coşturdu.

SNEIJDER’DAN GEÇMİŞTE BENZER BİR DURUM

Galatasaray’da forma giydiği dönemde, Wesley Sneijder de benzer bir durumu yaşadı. Aynı şarkıyı duyduğu anda mikrofonu eline alarak “Fener ağlama” sözleri ile gündemi meşgul etmişti.