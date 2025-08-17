Gündem

Icardi’den Sosyal Medya Paylaşımı!

icardi-den-sosyal-medya-paylasimi

MAÇ SONRASI İLGİ ÇEKİCİ PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Icardi, maç sona ermesinin hemen ardından güldüğü bir anı Instagram hesabında paylaştı.

YILDIZ FORVETİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Takımına golle dönen Icardi’nin bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve sarı-kırmızı taraftarlar tarafından sıkça paylaşıldı. Taraftarlar, Icardi’nin neşeli ve pozitif görüntüsünden memnun kaldı.

ÖNEMLİ

Gündem

17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI

Büyük Marmara Depremi'nin 26. yıldönümünde, 17 bin 480 kayıp ve yüz binlerce evsiz anımsandı. Acılar hala taze ve unutulmuyor.
Gündem

Çanakkale’de Yangın Sürüyor, Girişler Kapatıldı

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilirken, alevlerle mücadele hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.