Icardi’den Sosyal Medya Paylaşımı!

MAÇ SONRASI İLGİ ÇEKİCİ PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Icardi, maç sona ermesinin hemen ardından güldüğü bir anı Instagram hesabında paylaştı.

YILDIZ FORVETİN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Takımına golle dönen Icardi’nin bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve sarı-kırmızı taraftarlar tarafından sıkça paylaşıldı. Taraftarlar, Icardi’nin neşeli ve pozitif görüntüsünden memnun kaldı.