Icardi Dikkat Çeken Paylaşım Yaptı

ICARDI’NİN PAYLAŞIMINA DİKKAT

Galatasaray’ın öne çıkan oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe’yle 0-0 berabere kaldığı maç sonrasında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Icardi, maçı takiben Instagram hesabında güldüğü bir anı yayınladı. Bu paylaşım, takımına golle dönen yıldız forvetin oldukça sevindirici bir durumu olarak dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

Icardi’nin yapmış olduğu bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Sarı kırmızılı taraftarlar tarafından paylaşılan bu gönderi, anında gündem haline geldi. Icardi’nin bu neşeli anı, taraftarlar arasında heyecan yarattı.