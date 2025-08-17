Spor

Icardi Dikkat Çeken Paylaşım Yaptı

icardi-dikkat-ceken-paylasim-yapti

ICARDI’NİN PAYLAŞIMINA DİKKAT

Galatasaray’ın öne çıkan oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe’yle 0-0 berabere kaldığı maç sonrasında dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Icardi, maçı takiben Instagram hesabında güldüğü bir anı yayınladı. Bu paylaşım, takımına golle dönen yıldız forvetin oldukça sevindirici bir durumu olarak dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

Icardi’nin yapmış olduğu bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Sarı kırmızılı taraftarlar tarafından paylaşılan bu gönderi, anında gündem haline geldi. Icardi’nin bu neşeli anı, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yabancı Dil Öğreniminde Değişim Var!

İngilizce eğitimi alanında önemli bir dönüşüm yaşanıyor; ders içerikleri sadeleştiriliyor ve öğrenciler, dil becerilerine göre gruplandırılıyor.
Spor

Fenerbahçe, Göztepe ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'deki sezon açılışında İzmir'de golsüz berabere kaldı. Maçta 3 kırmızı kart gösterilirken, son anlarda bir penaltı kaçırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.