Icardi Dönüş Zamanını Açıkladı!

DÖNÜŞ TARİHİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Tottenham ile oynadığı maçta 3-2’lik galibiyetin ardından sakatlık yaşayıp sezonu kapatan Mauro Icardi’nin geri dönüşü bekleniyor. Icardi, ülkesinde gerçekleştirdiği bir açıklamada, geri dönüş tarihine dair bilgiler verdi. “Sakatlığım yüzünden Arjantin’de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve müsabakalara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için onayım yok ama 1-2 ay içerisinde sahalara dönebilirim” şeklinde konuştu.

ANTRAINMANLARINA DEVAM EDİYOR

Deneyimli futbolcu, devam eden antrenman süreçlerini de aktardı. “Burada her şeyimiz mevcut. Odaklanıyoruz ve her gün idman yapıyoruz. Stadyum da oldukça yakın, buradan 10-15 dakika mesafede. Hayatımızın her anı burada geçiyor” ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ MAÇ KAÇIRILACAK

Eğer Icardi’nin 2 ay sahalardan uzak kalması durumu gerçekleşirse, kaçıracağı maçlar arasında Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Beşiktaş derbisi bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI YAKLAŞIYOR

Öte yandan, Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne de lig aşamasından giriş yapacak. Icardi, bu kapsamda 16-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Devler Ligi maçlarında da bazı karşılaşmalarda yer alamayacak.