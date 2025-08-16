Icardi, Duygusal Anlar Yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı ve rakibini 3-0’lık bir skorla geçti. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna girdi ve sadece 6 dakika sonra, 87. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.

DUYGUSAL ANLAR

Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından sahalara dönen Icardi, attığı golle duygusal anlar yaşadı. Tribünlerde ve sosyal medyada bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Maç sonrasında Icardi, taraftarlarıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Özellikle kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısının stadyumda yankılanması, bu anı daha da anlamlı kıldı. Icardi, sakatlıktan önceki son golünü 19 Ekim 2024’te Antalyaspor’a karşı atmıştı.

ICARDİ’NİN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası basına açıklamalarda bulunan Icardi, “Mutluluktan uçuyorum” dedi. Ardından, “Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor,” ifadelerini kullandı. Yıldız golcü, sözlerine şöyle devam etti: “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.”