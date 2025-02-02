Icardi İstanbul’a Dönüyor: Tedavisine Burada Devam Edecek

ICARDI İSTANBUL’A GELİYOR

Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Tottenham karşılaşmasındaki sakatlığının ardından çapraz bağlarının koptuğu bildirildi ve sezonu kapattı. Arjantinli futbolcu, ülkesinde ameliyat oldu ve tedavisinin geri kalan kısmına kulüp kontrolünde devam edecek.

SEVGİLİSİYLE İSTANBUL’A GELECEK

Icardi’ye sevgilisi China Suarez’in de eşlik etmesi bekleniyor. Boşanma sürecinde bulunan Icardi’nin, çocuklarının annesi Wanda Nara ile yasal mücadelesi devam ediyor.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Icardi, Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra Arjantinli aktris China Suarez ile bir ilişkiye başladı. Sosyal medyada çocuklarıyla birlikte bulunduğu fotoğrafları paylaşan Icardi, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” sözlerine de yer verdi.