Icardi’nin Duygusal Dönüşü: 6 Dakika Yeter

GALATASARAY, YENİ RAKİBİNE KARŞI GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 3-0’lık skorla geçmeyi başardı. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna dahil oldu. Arjantinli golcü, sahaya girdikten yalnızca 6 dakika sonra, 87. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra ilk maçında gol atan Icardi, duygusal anlar yaşadı. Hem stadyumda hem de sosyal medyada bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Icardi, maç sonrasında taraftarıyla buluşarak üçlü çektirdi. Ayrıca, kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı stadyumda yeniden yankılandı. Icardi, sakatlıktan önceki son golünü 19 Ekim 2024’te Antalyaspor’a karşı kaydetmişti.

ICARDİ’DEN AÇIKLAMALAR

Icardi, maç sonrasında bazı açıklamalarda bulundu. “Mutluluktan uçuyorum” ifadelerini kullanan Icardi, “Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde, ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor.” dedi. Yıldız golcü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.”