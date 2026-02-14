Icardi’nin Hat-Trick’i Juventus İçin Uyarı Niteliğinde

icardi-nin-hat-trick-i-juventus-icin-uyari-niteliginde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında, sahasında Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini korumaya devam etti. Sarı-kırmızılıların en çok gol atan yabancı oyuncusu olan Mauro Icardi, bu maçta 3 gol bularak dikkatleri üzerine çekti.

JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ GÜÇLÜ GÖNDERME

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat’ta oynayacağı Juventus maçı öncesindeki bu etkileyici galibiyet ve Icardi’nin hat-trick’i, İtalyan basınında geniş yer buldu. Tuttomercatoweb’in yorumuna göre, “Galatasaray, Juventus’a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesinde mükemmel bir formda. Okan Buruk’un takımı, Süper Lig’in 22. haftasında Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi. Juventus’un Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Mauro Icardi, hat-trick yaparak etkileyici bir performansa imza attı.”

ICARDİ’DEN JUVENTUS’A UYARI

Football-Italia ise, “Mauro Icardi, Galatasaray’ın Eyüpspor’u 5-1 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak Juventus’a bir uyarı gönderdi. Arjantinli forvet, İstanbul takımının oyundaki üstünlüğünü artırarak rakiplerinin 10 kişi kalmasının avantajını kullandı” bilgisini aktardı.

MESSAJLARLA DOLU GALATASARAY

Son olarak Tuttosport, “Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off’ları öncesinde Juventus’a bir mesaj daha gönderdi. Türkiye Süper Ligi 22. haftasında Eyüpspor’u 5-1’lik skorla yenen Türk ekibi, Ocak transfer döneminde ismi sıkça anılan Mauro Icardi’nin hat-trick’iyle dikkatleri üzerine çekti” vurgusunu yaptı.

