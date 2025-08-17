Spor

Icardi’nin Paylaşımı Dikkat Çekti

icardi-nin-paylasimi-dikkat-cekti

ICARDI’NIN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın önemli oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki Göztepe maçı sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Maçın bitimiyle birlikte Icardi, gülümseyen bir anını Instagram hesabından paylaştı. Takımına önemli bir katkı sağlayan yıldız forvetin bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilerek paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Icardi’nin bu paylaşımı, taraftarlar arasında hızlı bir şekilde yayılarak gündem oldu. Özellikle sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, bu anı paylaştı ve yorumlar yaptı. Bu durum, Icardi’nin takımına olan bağlılığını ve mutluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Spor

Fenerbahçe, Mourinho’nun değerlendirmesiyle başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Göztepe ile elde edilen beraberlik sonrası, "Üçüncü bölgede son pasları başarılı bir şekilde gerçekleştiremedik. Bugün çıkan sonuç adaletli." ifadelerini kullandı.
Gündem

Mücahit Birinci AK PARTİ’den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle bağlantılı borsa iddiaları nedeniyle adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.