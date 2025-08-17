Spor

Icardi’nin Paylaşımı Dikkat Çekti

icardi-nin-paylasimi-dikkat-cekti

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Galatasaray’ın forvet oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Icardi, maçın sona ermesinin hemen ardından gülümseyerek bir anı paylaştı. Takımına golle dönen yıldız futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada olay yarattı ve sarı kırmızılı taraftarlar arasında yoğun bir şekilde paylaşıldı.

İLGİ GÖREN GÖNDERİ

Icardi’nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada yankı uyandıran bu gönderi, takım ruhunu ve futbolcunun pozitif enerjisini yansıtması açısından önemli bir anı olarak değerlendiriliyor. Icardi’nin performansı ve bu anlamsal paylaşımı, Galatasaray camiasında heyecan yaratmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Gazzeli Kadın, 24 Saatte Hayatını Kaybetti

İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'den İtalya'ya getirilen Marah Abu Zuhri, yetersiz beslenmeden dolayı 24 saatte hayatını kaybetti.
Dünya

Melania Trump, Putin’e Barış Mektubu Yazdı

Melania Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Barış mektubu" yazdığı belirtiliyor. Mektupta, çocukları korumanın insanlığa hizmet edeceği vurgulanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.