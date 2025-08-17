Icardi’nin Paylaşımı Dikkat Çekti

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Galatasaray’ın forvet oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Icardi, maçın sona ermesinin hemen ardından gülümseyerek bir anı paylaştı. Takımına golle dönen yıldız futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada olay yarattı ve sarı kırmızılı taraftarlar arasında yoğun bir şekilde paylaşıldı.

İLGİ GÖREN GÖNDERİ

Icardi’nin bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgi gördü. Sosyal medyada yankı uyandıran bu gönderi, takım ruhunu ve futbolcunun pozitif enerjisini yansıtması açısından önemli bir anı olarak değerlendiriliyor. Icardi’nin performansı ve bu anlamsal paylaşımı, Galatasaray camiasında heyecan yaratmaya devam ediyor.