Icardi’nin Paylaşımı Gündem Oldu

ICARDI’NİN PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte gülümseyerek bir anı Instagram hesabında yayınlayan Icardi, bu hareketiyle büyük ilgi topladı.

TAKIMINA GOLLE DÖNDÜ

Bu paylaşımla birlikte, Icardi’nin takımına önemli bir katkı yaparak geri döndüğü ve sarı-kırmızılı taraftarlar arasında geniş yankı bulduğu görüldü. Taraftarlar, Icardi’nin bu paylaşımını sosyal medya üzerinden sıkça paylaştı ve yorumlarda bulundu.