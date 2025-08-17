Icardi Paylaşım Yaptı, Dikkat Çekti

ICARDI’NİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrasında sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Maç bitiminde güldüğü bir anı Instagram hesabında yayınlayan Icardi, bu paylaşımıyla taraftarlarını sevindirdi.

Golle dönen yıldız forvetin bu paylaşımı, sosyal medya platformlarında gündem olmayı başardı. Sarı kırmızılı taraftarlar, Icardi’nin bu anısını sıkça paylaşarak desteklerini gösterdiler. Icardi’nin bu hareketi, Galatasaray camiasında heyecan yarattı.