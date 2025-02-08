Icardi ve Suarez’den “Para” İddiasına Cevap

ICARDI VE SUAREZ’IN YENİ AŞKI

Model, oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlayan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, yakın zamanda sevgilisiyle İstanbul’a gelmişti. İddialara göre, Icardi, eski eşi Wanda Nara’yı kıskandırmak amacıyla Suarez ile birlikte olmaya karar vermiş ve bu amaçla onu parayla tutmuş.

İKİLİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞIMI

Birkaç gün önce İstanbul’dan özel uçakla Arjantin’e dönen Mauro Icardi ile China Suarez, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. China Suarez, iddialara mizahi bir yanıt vererek, Icardi’ye “Maaşımı öde” şeklinde seslendi. Bu esprili mesaj üzerine futbolcu da, keseden para çıkarırmış gibi davranarak hoş bir karşılık verdi.