İCAUR, Yeni SUV Modellerini Tanıttı

ÇİN’İN OTOMOTİV İHRACAT LİDERİ iCAUR’U TANITTI

Çin’in otomotiv sektöründeki yükselen yıldızı Chery, NEV pazarında öne çıkan markası iCAUR ile anlamlı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Marka Gecesi’nde iki yeni aracı tanıtan iCAUR, lider menzil uzatıcı teknolojisi ve yenilikçi mağaza konseptiyle dikkat çekiyor. Orta-büyük SUV modeli V27 REEV’in yanı sıra akıllı kutu SUV modeli 03T REEV, global platformda sergilendi ve iCAUR’un kendine özgü tasarım anlayışıyla tasarlandı. Her iki model, iCAUR’un küresel pazardaki varlığını daha da artırma hedefini destekliyor. Chery Grubu, 5 milyon araç ihracatıyla bu önemli başarıya ulaşan ilk Çinli otomotiv markası oldu ve dünya çapında yeni enerji araçları (NEV) stratejisinin önemli bir parçası olan iCAUR, bu başarıyı daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

YENİ MODEL TANITIMI VE TEKNOLOJİ YENİLİKLERİ

iCAUR, etkinlikte güçlü bir absürdi olduğu kadar yenilikçi bir düşünceyle sahne aldı. V27 REEV ve 03T REEV, çarpıcı J-stil tasarım özellikleriyle dikkat çekmekte. V27 REEV, hem sağlam duruşuyla hem de geniş iç hacmiyle aile kampı için pratik çözümler sunuyor. Araçta sağlanan uzun menzil performansı ise sürücülerin endişesini minimize ederek her türlü yolculuğa mükemmel bir uyum sağlıyor. 03T REEV ise akıllı bir kısıtlamayla yol koşullarını optimizasyonu için dizayn edilmiş bir SUV olarak öne çıkıyor, sürücüsüne güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor.

GÜVENLİK VE AKILLI ÖZELLİKLER

iCAUR 03T REEV, güçlü güvenlik yapılandırmasıyla dikkat çekiyor. Araç, 360 derece koruma sağlayan altı adet hava yastığı ve gelişmiş bir panoramik görüntüleme sistemi ile destekleniyor. Ayrıca, geniş ekran kontrol arayüzü ile sürücülere yüksek kaliteli bilgi işlem performansı sunuyor. Chery, her iki modeli yüksek verimliliğe sahip REEV (Menzil Uzatmalı Elektrikli Araç) sistemiyle donatarak kullanıcıların enerji maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

YENİ MAĞAZA TASARIMI VE KİŞİSELLEŞTİRME FIRSATLARI

Etkinlikte ayrıca, iCAUR’un özgün “hediye kutusu” tasarımıyla dikkat çeken mağaza konsepti tanıtıldı. Kullanıcılar, bu yenilikçi alanlarda hem araçlarını keşfedebilir hem de markanın kişiselleştirme seçeneklerini deneyimleyebilir. Hayal Garajı adı verilen modül ise araç fonksiyonlarını kişiselleştirme fırsatı sunarak katılımcılara interaktif bir deneyim yaşattı.

GÜÇLÜ BİR GELECEK

Chery Grubu, Fortune Global 500 listesinde önemli bir sıçrama yaparak 385’inci sıradan 233’üncü sıraya yükseldi. Bu ivme, iCAUR’un küresel pazardaki varlığını daha da güçlendiriyor. Uzmanlar, iCAUR’un gelişen ekosisteminin yeni enerji teknolojilerini benimseme çabalarının hızlandığını ve markanın NEV sektöründeki etkisini artıracağını belirtiyor.