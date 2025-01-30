İçeceklerdeki 3 Tehlike Tespit Edildi

GIDA DENETİMİNE İLİŞKİN RİSKLER

Gıda denetim uzmanları, içecekler ve gıda ürünlerinde mevcut olan üç ana tehlikeyi belirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden gıdaların listesini güncelledi. Sonuç olarak, pide harcı, bitki karışımlı içecek, beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve zeytinyağı gibi ürünlerin içeriğindeki sorunları ifşa etti. Özellikle, pide iç harcında kanatlı et ve sakatatın yanı sıra, taze beyaz peynir ve kaşar peynirinde düşük yağ oranı, tereyağında bitkisel yağ ve zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Bunun yanı sıra, karışık meyve aromalı bitki karışımlı içecekteki sorunlar dikkat çekti.

YEMEK SEKTÖRÜNDEKİ GIDA HİLELERİ

Milliyet’te yer alan habere göre, yemek sektöründe özellikle restoranlarda yapılan dolandırıcılıkların başında pide harcı, lahmacun harcı ve kebap gibi ürünlere karıştırılan bilinmeyen içerikler geliyor. Vatandaşların pide benzeri ürünleri tüketirken dikkat etmesi gereken hususlar var. Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, “Et ve et ürünlerini birçok yerden alabiliyoruz. Ancak bazı üreticiler, maliyetleri düşürmek amacıyla yasal olmayan yollarla gıda terörü yapıyorlar” diyor.

Sırma, etlerde sıkça görülen sahtecilik yöntemlerinden birini şöyle açıklıyor: “Et ürünlerinin içerisine at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvan eti karıştırıyorlar. Bu tür etlerin sağlık üzerindeki etkileri tehlikeli olabilir.” Tek tırnaklı hayvan etinin sağlık sorunlarına yol açabilecek hastalıkları taşıyabileceğinin altını çiziyor.

MALİYET DÜŞÜRME YOLU OLARAK SAKATAT KULLANIMI

Sırma, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla et ürünlerinde dana sakatatlarının kullanıldığını belirtiyor. “Bazen dana kalbi olarak bilinmektedir. Birileri, maliyeti düşürmek adına dana eti içerisine tavuk taşlığı ekleyebiliyor” diyor. Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti ise mikroorganizma yükü açısından risk taşıyor.

Restoranlarda et ürünleri satan işletmelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Sırma, “Tüketiciler, restoranlarda yasal belgelerin olup olmadığını kontrol etmelidir” şeklinde uyarıyor.

İÇECEKLERDEKİ TEHLİKELER

Restoranlarda hizmet kalitesinin yanı sıra, yiyeceklerin kokusuna da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Sırma, kötü bir koku geliyorsa veya lezzetinde bir anormallik hissediliyorsa, bunun Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiğini vurguluyor. İhbar için kullanılan WhatsApp hattı 0501 174 0 174 olarak belirlenmiştir.

Sırma, “İçerisinde tadalafil, sibutramin adı verilen ilaç ham maddeleri bulunabiliyor. Bu maddeler, kontrollü ve hekim reçetesi ile kullanılması gereken ürünlerdir” diyor. Yüksek dozda yan etkilere neden olabilecek bu maddeler genellikle enerji içecekleri, çikolatalar ve kahvelerde görülebiliyor. Saklanan bu maddeler, ürün etiketlerinde Uzak Doğu kökenli bitkilerle gizlenebiliyor.

Sırma, “İçinde ilaç etken maddesi bulunan her gıda riski artırır. İlacın dozu ve yan etkileri önemlidir. Miktar arttıkça yan etkileri de kendini gösterir. Vücutta genetik hastalıklar varsa, bu gıdalar tüketildiğinde beklenmedik tepkimeler oluşabilir” şeklinde uyarıyor.