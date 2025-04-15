İçişleri Bakanı Yerlikaya Duyurdu: Şehit Polisimiz

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Antalya’da görev yaptığı sırada kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru Esat Koyuncu ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Esat Koyuncu; görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur” ifadesini kullandı.

ŞEHİT POLİS MEMURUNA RAHMET DİLEDİ

Bakan Yerlikaya, açıklamasında ayrıca, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun” şeklinde duygularını dile getirdi. Şehit polis memuru Esat Koyuncu’nun anısına yapılan bu paylaşım, toplumda büyük bir üzüntüyle karşılandı.