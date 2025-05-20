İçişleri Bakanlığı İddiaları Yalanladı

SON GÜNLERDEKİ GÜNDEM DEĞİŞİKLİKLERİ

Son dönemlerin en fazla tartışılan konularından biri, bazı sosyal medya platformlarında öne çıkan, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehirde belirli ilçelere kaymakam yerine vali atanacağına dair iddialar.

PILOT İLLER VE STRATEJİK İLÇELER

Yapılan haberlerde, İstanbul’un yanı sıra Ankara ve İzmir gibi şehirlerde pilot olarak başlatılması düşünülen bir uygulama ile büyükşehir ilçelerine kaymakam yerine daha deneyimli yöneticilerin vali kadrosu ile atanması planlandığı belirtildi. Özellikle İstanbul’un Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt, Kartal, Fatih, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar gibi yoğun nüfuslu ilçelerine vali unvanına sahip yöneticilerin atanması için hazırlıkların yapıldığı ifade edildi.

DURUMU AÇIKLAYAN BAKANLIK

Hakkında yapılan paylaşımlar, “İçişleri Bakanlığı’nın sessiz sedasız” çalıştığı yönünde. Ancak İçişleri Bakanlığı, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın bu konuda ‘sessiz ya da sesli’ herhangi bir çalışması yoktur” denildi.

İDDİALARIN YALANLANDIĞI AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağına dair iddialar yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız çalıştığı yönündeki beyanlar hayal ürünüdür. Bakanlığımız bu konuda ‘sessiz ya da sesli’ bir çalışma yapmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”