İçişleri Bakanlığı’ndan DEAŞ Operasyonları Açıklaması

icisleri-bakanligi-ndan-deas-operasyonlari-aciklamasi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’a karşı 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 139 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 14’ünün tutuklandığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da dahil olduğu bir koordine süreci izlendiği ifade edildi. Operasyonlar, Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 29 ilde gerçekleşti.

OPERASYONUN DETAYLARI

İki haftalık bir çalışma sonucunda yakalanan 139 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Gözaltına alınanların, haklarında aranma kaydı bulunduğu ve terör örgütüne finansal destek sağladıkları ya da geçmiş dönemlerde DEAŞ içinde çeşitli faaliyetler yürüttükleri belirlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Nicolo Zaniolo’ya Udinese’den Önceki Satın Alma Planı

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun, İtalyan kulübü tarafından satın alma opsiyonunun kullanılacağı öne sürüldü.
Gündem

Süper Lig Ertelenen Maçların Tarihleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçların tarihleri belirlendi. Yeni takvim futbolseverler için merakla bekleniyor.
Gündem

İran Meclisi Hürmüz Boğazı Ücretli Geçiş Tasarısını Görüşüyor

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören bir yasa tasarısını onaylama aşamasına geldi.
Gündem

TFF 29 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon Düzenledi

29 ilde gerçekleştirilen terör operasyonlarında 139 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı; 14'ü tutuklanırken, 9'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Gündem

Polis Ekiplerine Silah Doğrultan Zanlı Yakalandı

Bursa'da, kadına şiddet ihbarı sonrasında durdurulan araçtan inen bir şahıs, sürücü Meryem Altaş'ı silahla vurup öldürdü. Zanlı, polise silah doğrulturken etkisiz hale getirildi.