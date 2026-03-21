İçişleri Bakanlığı’ndan DEAŞ Operasyonları Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’a karşı 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 139 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 14’ünün tutuklandığını duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ile Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da dahil olduğu bir koordine süreci izlendiği ifade edildi. Operasyonlar, Ankara, İstanbul, Konya, Antalya, Kayseri ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 29 ilde gerçekleşti.

OPERASYONUN DETAYLARI

İki haftalık bir çalışma sonucunda yakalanan 139 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Gözaltına alınanların, haklarında aranma kaydı bulunduğu ve terör örgütüne finansal destek sağladıkları ya da geçmiş dönemlerde DEAŞ içinde çeşitli faaliyetler yürüttükleri belirlendi.