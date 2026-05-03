İçişleri Bakanlığı’ndan Meteorolojik Uyarı Sarı Kodlu Alarm Yayımlandı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN METEOROLOJİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, bazı iller için kuvvetli rüzgar, fırtına, kar, gök gürültülü sağanak sebebiyle “sarı” kodlu uyarı yayımladı.

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan bildiride, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan güncel verilere dayanarak “sarı” kodla işaretlenen illerin haritası kamuoyuyla paylaşıldı.

KUZEYDEN GELEN ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden gelen kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi olduğu bildirildi.

YAĞIŞ VE KAR ETKİLİ OLACAK

Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir’in ve Ankara’nın güney kesimleri, Konya’nın kuzey ve doğusu, Yozgat’ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek alanlarda ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

BÖLGELERDE SAĞANAK TEHLİKESİ

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman’ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı öngörülüyor. Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Van’ın güneyinde de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

KUZEYDEKİ BÖLGELERDE GÜÇLÜ YAĞIŞ

Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın iç kısımları, Hatay’ın kıyı alanlarında kuvvetli sağanak, Mersin’in batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YEREL OLARAK ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleri ve Aydın’ın iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevrelerinden Muğla’nın iç kısımlarında yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, ayrıca Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

OLUMLUSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale’nin iç kesimlerinde, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli, Bursa çevrelerinde ve Bilecik’in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanağın yanı sıra, yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve kar olabileceği bekleniyor.

Antalya’nın iç ve doğu kesimleri ile Isparta ve Burdur’da yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışları, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağışlar, kar olan bölgelerde buzlanma ve don olayları, yağış anında etkili rüzgarlar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmesi gibi olumsuz durumların yaşanabileceğine yönelik uyarılar yapılmakta.