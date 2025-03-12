İçme Suyunda Petrol Kokusu Tespit Edildi

PETROL KOKUSU GÜNDEME GELDİ

Karaman Merkez İlçe’de yaşayan vatandaşlar, birkaç zamandır içme ve kullanım suyunda petrol kokusu hissettiklerini bildirdi. Gelen şikayetler sonrasında, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, şebeke suyundan numune alarak gerekli incelemeleri yapmak üzere harekete geçti. Numuneler, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan analizler sonucunda, suda petrol hidrokarbonlarının bulunduğu belirlenirken, suyun sağlık standartlarına uygun olmadığı kaydedildi.

GENEL TEMİZLİK İÇİN KULLANIM ÖNERİLİYOR

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, “Yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. İçme suyu, gıda hazırlığı veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmamalıdır” ifadeleri yer aldı. Yetkililer, yaşanan sorunun çözümü için Karaman Belediyesi’ne uygun tedbirlerin alınması yönünde uyarılarda bulundu.

DETAYLI İNCELEME SÜRÜYOR

Karaman’da şebeke suyunda petrol hidrokarbonlarının nasıl tespit edildiğine dair bilgi henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili detaylı inceleme başlatılırken, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şebeke suyunun normale dönme süreci ile kirliliğin kaynağına dair resmi açıklamaların yakında gelmesi bekleniyor.