İcra Takibi İle İlgili Önemli Karar

DAVADA ÖNE ÇIKAN İCRANIN HUKUKİ SÜRECİ

Borcu bulunmayan bir kişinin adına 100 bin TL’lik bir icra takibi başlatıldığı durum, banka hesaplarına haciz konulmasıyla birlikte fark ediliyor. İtiraz süresini kaçıran şahıs, mahkemeden önemli bir karar alıyor. Bu durumu milliyet.com.tr’ye anlatan Avukat Gizem Gonce, “Ticaretle uğraşan bir kişi İstanbul’da yaşıyor. Herhangi bir borcu olmamasına rağmen ticari iş yaptığı kişi kendisine 100 bin TL bedelli bir icra takibi başlatıyor. Bu icra takibi herhangi bir belgeye ve faturaya dayanmıyor” sözleriyle olayın temelini açıklıyor.

TEBLİGATIN ESKİ ADRESE GİTMESİ SORUN YARATIYOR

İcra takibinin tebligatı, borçlu olduğu iddia edilen kişiye daha önce yaşadığı İzmir’deki adresine gönderiliyor. Ancak bu kişi iki yıl önce taşındığından, tebligattan haberdar olmuyor. “Kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmadığı için 7 günlük itiraz süresi kaçıyor” ifadeleri durumu net bir şekilde özetliyor.

HAZİZLE İCRA DURUMUNDAN HABERDAR OLMA

Alacaklı, icra takibinin kesinleşmesini talep ederek borçlu olduğu öne sürülen kişinin gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz işlemi uyguluyor. Bu süreçte, “Borçlu olduğu iddia edilen kişi bankadaki olağan hesaplarından para çekemediği noktada icra takibinden haberdar oluyor.”

Borcu olduğu öne sürülen kişi, İstanbul 23’üncü İcra Hukuk Mahkemesinde gecikmiş itiraz davası açarak icra takibini ve usulüne uygun olmayan tebligatı sorguluyor. Mahkeme, verdiği kararla geçici olarak tedbiren icra takibini durduruyor.

TEBLİGATIN GİDİŞİ VE YAPILACAK HAREKETLER

Bir icra takibi yapıldığında, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) adresine yapılan tebligatın önemi büyük. “Bunun yanı sıra, tebligatı alan kişi mutlaka bu durumu tebligat sahibine bildirmelidir.” Aksi takdirde, tebligatın muhtara yeniden iletilmesi gerekiyor. Muhtar da borçlu kişiye bildirimde bulunarak sürecin devamını sağlıyor.

İCRADA ÇIKAN HAKSIZ KARARLA İLGİLİ DURUM

Bu olayda muhtara yapılan tebligat hatırlatılmadığı için icra takibi haksız bulunmuş. İcra Hukuk Mahkemesi, alacaklı tarafından yapılan takibin tedbiren durdurulmasına hükmediyor.

GEÇİKİLMİŞ İTİRAZ DAVASI AÇMA İMKANI

Avukat Gizem Gonce, “Genelde kişiler yapılan tebligatlara e-Devlet’ten bakmadıkları için büyük mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için gecikmiş itiraz davası açılabilmesi mümkün, ancak gecikmiş itiraz davasının da ispatlanabilmesi çok önemlidir” diyerek dikkat çekiyor. Herkesin, gelen tebligatları ve muhtara bırakılanları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.