İdam Cezası Alan Üç Casus Açıklandı

İRAN’DA SUİKAST DAVASI GELİŞMELERİ

İran’da 2020 yılında gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade olayına dair önemli bir gelişme yaşandı. Üç kişi idama mahkum edildi ve bu durum, ülke gündeminin önemli maddeleri arasında yer aldı.

YARGI ERKİ AÇIKLAMALARI

Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, düzenlediği basın toplantısında dava sonuçları hakkında bilgi verdi. Cihangir, “Batı Azerbaycan eyaletinde yakalanan 3 İsrail casusunun, alkol kaçakçılığı kılıfıyla, Fahrizade suikastında kullanılacak teçhizatı naklettikleri tespit edildi. Bu kişiler idam cezasına çarptırıldı.” şeklinde açıklamada bulundu.