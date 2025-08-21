“Iddialara Yalanlama Geldi.”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacağına dair iddialara yanıt verdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bir gazetede ‘Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması’ yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak ‘süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak’ şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir” denildi.

BAŞLANGIÇTAKİ FİKİR DÜZEYİNDE ÖNERİ

Açıklamada, “Cumhur Reyonu” ifadesinin bir devlet politikasını değil, yalnızca bir gazete köşesinde dile getirilen fikir düzeyindeki öneriyi temsil ettiği belirtildi. Bu önerinin resmi kurumlar tarafından benimsenmediği ve hayata geçirilmesine dair herhangi bir karar alınmadığı vurgulandı. Ayrıca, ana muhalefet partisi temsilcilerinin bu öneriyi hükümetin resmî bir projesi gibi sunarak siyasi değerlendirmeler yapmalarının, belirli bir amacı olduğu ifade edildi.

DEZENFORMASYON NİTELİĞİNDEKİ PAYLAŞIMLAR

Açıklamada yer alan, “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklindeki ifadelerin, toplumda kutuplaşma yaratmayı hedefleyen, gerçeklerle bağdaşmayan asılsız propaganda girişimleri olduğu ifade edildi. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir projenin bulunmadığı belirtilirken, kamuoyunu yanıltan ve dezenformasyonu besleyen açıklamaların kabul edilemez olduğu kaydedildi. Kamu kurumlarının, vatandaşlara doğru bilgi sunma görevini yerine getirdiği ve doğru bilgilere ulaşmanın, yalnızca resmi açıklamalar alanında mümkün olduğu vurgulandı.