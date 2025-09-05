İddianame Hazır: Ceza Talepleri Belli

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir karikatürde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın yer aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, LeMan dergisinin yöneticilerinin de dahil olduğu 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile birlikte, hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün, “Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçuyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan için ise “Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Şu an İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemeyi sürdürüyor.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde gözaltına alınan karikatürün sahibi Doğan Pehlevan, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarıyla tutuklanmıştı. LeMan dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu da benzer suçlamalar nedeniyle tutuklanmış durumda. Hakkında yakalama kararı bulunan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye döneceği belirlenmişti. Başsavcılık, Özdemir’in İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınması için emniyete gerekli talimatları vermişti. Özdemir, Fransa’dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.