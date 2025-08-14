İdlib’de Patlama: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

ŞİDDET DOLU PATLAMALAR

Suriye’nin kuzeyinde, İdlib ilinin çevresinde yoğun patlama sesleri duyuluyor. Devlet televizyonu El-İhbariyye, “Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi” şeklinde bir bilgi geçiyor.

SALDIRI SONUCU CAN KAYBI VE YARALILAR

İdlib Sağlık Müdürlüğü, patlamaların ardından yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin ise yaralandığını bildiriyor. Olayla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.