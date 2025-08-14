Dünya

İdlib’de Patlama: 2 Sivil Hayatını Kaybetti

Suriye’nin kuzeyinde, İdlib ilinin çevresinde yoğun patlama sesleri duyuluyor. Devlet televizyonu El-İhbariyye, “Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışılıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi” şeklinde bir bilgi geçiyor.

İdlib Sağlık Müdürlüğü, patlamaların ardından yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin ise yaralandığını bildiriyor. Olayla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor.

