İdlib’de Patlamalar: 2 Sivil Öldü

İDLİB’DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Suriye’nin devlet kanalı El-İhbariyye’nin verdiği bilgilere göre, kuzeyde yer alan İdlib ili çevresinde yoğun patlama sesleri duyuldu. Haberde, “Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.” denildi.

İLK BELİRTİLER AÇIKLANDI

İdlib Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilk verilere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı. Bu durum, bölgedeki tansiyonun ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.