Dünya

İdlib’de Patlamalar: 2 Sivil Öldü

idlib-de-patlamalar-2-sivil-oldu

İDLİB’DE ŞİDDETLİ PATLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Suriye’nin devlet kanalı El-İhbariyye’nin verdiği bilgilere göre, kuzeyde yer alan İdlib ili çevresinde yoğun patlama sesleri duyuldu. Haberde, “Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.” denildi.

İLK BELİRTİLER AÇIKLANDI

İdlib Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilk verilere göre 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı. Bu durum, bölgedeki tansiyonun ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tunç’tan Özel’e sert eleştiriler! CHP Yalan Üretim Merkezine Dönmüş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB'ye yönelik açıklamalarını eleştirerek, partinin yalan üretim merkezi haline geldiğini ifade etti.
Gündem

İbb Soruşturmasında Rüşvet İddiası Başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel'in beyanlarının ardından iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.