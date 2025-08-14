İdlib’de Şiddetli Patlamalar Meydana Geldi

İDLOK İLİNDE PATLAMALAR YAŞANDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin bildirdiğine göre, kuzeyde yer alan İdlib ili çevresinde güçlü patlama sesleri duyuldu. Haberde, “Patlamaların kaynağı ve niteliği belirlenmeye çalışıyor. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi.” denildi.

PATLAMALARDA CAN KAYBI VE YARALILAR

İdlib Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 sivilin yaşamını yitirdiği ve 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Bu üzücü olay, bölgedeki güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getiriyor.