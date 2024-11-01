İETT Otobüsü Kaçtı: Otoyolda Kovalamaca!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde meydana gelmiş durumda. İddiaya göre, bir İETT otobüsü şoförü geri geri ilerleyerek, arkadan gelen bir araca çarpıyor. Kaza sonrası bir süre olay yerinde bekleyen ve otobüsten inmeyen şoför, sonrasında olay yerinden kaçmaya karar veriyor.

KOVALAMACA ANLARI

Diğer sürücü, kaçan otobüs şoförünü takip ederek durdurmaya çalışıyor. Sonrasında Bayrampaşa Metris Bağlantı yoluna giren otobüs şoförü, kendisini takip eden araca otoyolda çeşitli manevralar yaparak daha fazla kaçmaya devam ediyor. Ölüm tehlikesi yaşayan araç sürücüsü, çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan aracını yol kenarına park etmek zorunda kalıyor. Otoyolda ilerleyen otobüs şoförü ise bir süre sonra görünmez hale geliyor.

CEP TELEFONUNA YANSIMALAR

İETT otobüsü şoförüyle diğer araç sürücüsü arasında otoyolda yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor. Bu durum, olayın dehşet verici anlarını gözler önüne seriyor.