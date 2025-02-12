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Spor

IFAB’ın VAR İçin Genişleme Talebi

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ULUSLARARASI FUTBOL KURALLARIMIZI GELİŞTİRMEK İÇİN

Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, FIFA ile beraber ilginç bir talepte bulundu. VAR sisteminin kapsamını genişletip, geliştirme amacı güden IFAB, bu teknolojinin saha içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini söyleyerek FIFA’yı bu yönde ikna etti.

VAR ARTIK HER ŞEYE KARIŞACAK

Mevcut sistemde ikinci sarı kartla oyundan atılan oyuncuya VAR müdahale edemiyordu. IFAB, bu durumu değiştirip VAR’ın devreye girmesi ve uyarılarda bulunabilmesi için FIFA’yı ikna etti. Ayrıca, köşe vuruşlarına yönelik de VAR’ın rol alabileceği önerisi FIFA’ya iletildi. FIFA, bu öneriyi de olumlu karşıladığını IFAB’a bildirerek, 1 Mart’ta Zürih’te yapılacak toplantı öncesi sinyaller verdi.

FUTBOL SEVERLERİN YORUMLARI

IFAB ve FIFA arasındaki bu görüşmeler sonrasında futbolseverler, “artık maçlarda hakem olmayacak” yorumlarını yapmaya başladı.

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