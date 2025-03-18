İftar Rezervasyonu Dolandırıcılığına Dikkat!

RAMAZANDA DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ

Ramazan ayının başlamasıyla dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşların peşine düştü. “İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir” ifadesiyle gönderilen sahte mesajlarla, dolandırıcılar vatandaşları ağına düşürmeyi amaçlıyor. Özellikle iftar saatine yakın zamanlarda etkinleşen bu tuzak, yalnızca banka hesaplarını değil, telefonlardaki özel bilgileri de tehlikeye atıyor. Uzmanlar, bu durumun şantaj ve kara para aklama gibi ciddi risklere neden olabileceğini belirtiyor.

SAHTE MESAJLARLA İFTAR TUZAĞI

Dolandırıcılar, Ramazan ayında vatandaşların rehavetinden yararlanmak amacıyla “İftar rezervasyonunuz yapılmıştır, linke tıklayarak kesinleştirin veya iptal edin” tarzında mesajlar gönderiyor. SMS ve WhatsApp üzerinden yayılan bu mesajlardaki bağlantılar, tıklandıklarında kullanıcıların banka hesaplarına ve telefonlardaki tüm özel bilgilere erişim sağlıyor. Avukat Asiye Tuğçe Çakır, “İftar saatine yakın, insanların yorgun olduğu anlarda bu yöntemi kullanıyorlar. Aileler, ‘Acaba eşim ya da çocuğum mu rezervasyon yaptı?’ düşüncesiyle linklere tıklıyor” şeklinde açıklama yapıyor.

ÖZEL BILGILER VE ŞANTAJ RİSKİ

Çakır, dolandırıcılığın yalnızca maddi kayıpla sınırlı olmadığını vurguladı: “Teknolojinin gelişmesiyle, telefonlardaki tüm bilgilere, hatta notlar bölümüne bile ulaşabiliyorlar. Bu bilgilerle şantaj yapılabiliyor. Ticaret yaptığınız kişilere kadar tehdit uzanabilir.” Uzmanlar, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, bu tür mesajlara tıklamadan önce aile veya arkadaşlarla doğrulama yapmayı öneriyor.

KARA PARA AKLAMA TEHLİKESİ

Dolandırıcıların hedefinin sadece para çalmakla kalmadığını vurgulayan Çakır, “Kötü senaryo, kara para aklama. Banka bilgilerini ele geçirip yurtdışında kara paraları bu hesaplara aktarıyorlar, ardından kendi hesaplarına çekiyorlar. Bu durum, mağdurları özel hayatlarından sicillerine kadar riske atıyor” diye ifade ediyor. Ayrıca, kara para suçlamalarının sonuçlarının ağır olduğu da hatırlatıldı.

LINKLERE TIKLAMAYIN UYARISI

Ramazan sürecinde artan bu dolandırıcılık yöntemi, vatandaşları maddi ve manevi kayıplar ile karşı karşıya bırakıyor. Çakır, “Telefon kilitleriniz ne kadar güçlü olsa da özel hayatınıza giriyorlar. Gelen mesajlara yakınlarınıza danışmadan tıklamayın” uyarısında bulundu. Yetkililer, bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.