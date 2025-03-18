İftar Rezervasyonu Sahtekarlığına Dikkat!

SANAL DOLANDIRICILIK YENİ YÖNTEMLERLE ARTIYOR

Ramazan ayında dolandırıcılar, “İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir” gibi sahte mesajlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Suçlular, özellikle iftar saatine yakın zamanlarda hareket ediyor. Bu tuzak, sadece banka hesaplarını değil, aynı zamanda telefonlardaki özel bilgileri de tehlikeye atıyor. Uzmanlar, şantaj ve kara para aklama gibi ciddi risklere karşı halkı uyarıyor.

İFTAR REZERVASYONU TUZAĞI

Dolandırıcılar, Ramazan döneminde insanların rehavetinden faydalanarak “İftar rezervasyonunuz yaptırılmıştır, linke tıklayarak kesinleştirin veya iptal edin” gibi mesajlar gönderiyor. SMS ya da WhatsApp üzerinden yayılan bu mesajlardaki linkler, tıklandığında kullanıcıların banka hesaplarına ve telefonlarındaki tüm özel bilgilere ulaşabiliyor. Avukat Asiye Tuğçe Çakır, “İftar saatine yakın, insanların yorgun olduğu anlarda bu yöntemi kullanıyorlar. Aileler, ‘Acaba eşim ya da çocuğum mu rezervasyon yaptı?’ düşüncesiyle linklere tıklıyor” şeklinde belirtti.

ÖZEL BİLGİLERİN RİSKİ

Çakır, dolandırıcılığın artık sadece maddi kayıpla sınırlı olmadığını söylüyor: “Teknolojinin ilerlemesiyle, telefonlardaki tüm bilgilere, hatta notlar bölümüne bile ulaşıyorlar. Bu bilgilerle şantaj yapılabiliyor. Ticaret yaptığınız kişilere kadar tehdit uzanabilir.” Uzmanlar, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp, bu tür mesajlara tıklamadan önce aile veya dostlarla doğrulama yapılmasını öneriyor.

KARA PARA AKLAMA TEHLİKESİ

Dolandırıcıların sadece para çalmakla kalmadığını belirten Çakır, “Kötü senaryo, kara para aklama. Banka bilgilerini ele geçirip yurtdışından kara paraları bu hesaplara aktarıyorlar, sonra kendi hesaplarına çekiyorlar. Bu, mağdurları özel hayatlarından sicillerine kadar riske atıyor” şeklinde ifade etti. Kara para suçlamasının cezalarının ağır olduğu konusu da hatırlatılıyor.

LINKLERE TIKLAMAYIN UYARISI

Ramazan döneminde artan bu dolandırıcılık yöntemi, vatandaşları maddi ve manevi kayıplarla karşı karşıya bırakıyor. Çakır, “Telefon kilitleriniz ne kadar güçlü olsa da özel hayatınıza giriyorlar. Gelen mesajları yakınlarınıza danışmadan tıklamayın” uyarısında bulundu. Yetkililer de bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.