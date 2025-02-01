Iğdır’da Yerin Altında Tuz Terapi Merkezi

Iğdır’da 2022 yılında açılan Tuz Mağaraları, artan popülaritesi ile günde ortalama 1000 ziyaretçiyi ağırlıyor. Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı’nın içinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda oluşan galeriler, Iğdır Valiliği’nin çabalarıyla etaplar halinde Tuz Terapi Merkezi’ne dönüştürüldü. Çeşitli çevre düzenlemeleri ve ışıklandırmaların ardından ziyaretçilere sunulan, yerin metrelerce altında tamamen tuzdan oluşan duvar, tavan ve tabanla oluşturulmuş olan bu terapi merkezi, yoğun ilgi görmeye başladı.

ARTAN İLGİ VE ZİYARETÇİ AKINI

Kısa sürede ülke genelinde duyulan bu merkez, kış aylarında da yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Günde ortalama 1000 ziyaretçiyi ağırlamakta olan Tuz Mağaraları, özellikle kış turizmi için bölgeye gelen tur firmalarının vazgeçilmez duraklarından biri haline geldi. Tuz Terapi Merkezi Müdürü Tuğrul Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasına rağmen ziyaretçi kaybı yaşamadıklarını belirtti.

ZİYARETÇİ SAYISINDAKİ ARTIS

Aras, “Son 1 haftadır ziyaretçilerin yoğun bir ilgisi var. Özellikle turlar son dönemde artış gösterdi. Son 1 hafta içerisinde yaklaşık 7 bin kişi burayı ziyaret etti. Şu anda da yoğun ilgi devam ediyor.” şeklinde konuştu. Çeşitli etkinliklerin desteklediği bu ilgiyle birlikte, Tuz Mağaraları’nın bölgedeki turizm potansiyeli hızla artmaya devam ediyor.