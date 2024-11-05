“İğdır’daki AK Parti Binasına Saldırı”

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına satırla saldıran Bilen Balta (30), gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde, Bağlar Mahallesi’nde yer alan Emir Ensar Apartmanı’ndaki AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleşti. Bilen Balta, elinde satırla binanın kapısını çaldıktan sonra bir müddet kapı önünde bekledi. Ardından elindeki satırla kapının camlarını kıran saldırgan, bina kapısının açılmasıyla içeri girdi ve bağırarak hakaretler yağdırdı. İhbar üzerine adrese ulaşan güvenlik güçleri, Bilen Balta’yı ikna ederek gözaltına aldı ve polis tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

PARTİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, “Bugün sabah saatlerinde Bilen Balta adında bir kişi partinin önüne gelerek elindeki satırla saldırıda bulunuyor. Zorla içeri girdikten sonra yukarıya kadar çıkmaya çalıştı ama güvenlik güçleri gerekli müdahaleyi yaparak bu eylemini sonlandırmasını sağladılar. Biz bu saldırıları kınıyoruz, bunlar hoş şeyler değil, vahim hadiseler. Bu saldırılar ne ilk olur ne de bizi yıldırır. Biz her zaman liderimizin, partimizin yanındayız. Nefesimizin yettiği süresince bu mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Saldırgan içeri girerken Cumhurbaşkanımız ve eşine hakaret ederek saldırıyı gerçekleştirmiştir. Kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.