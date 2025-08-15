Iğdır FK’dan Napoli’ye transfer: Özcan!

YAZ TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Türkiye’deki kulüplerle ilgili ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekipleri transferlerini açıkladıkça, 1. Lig takımı Iğdır FK da sürpriz bir görüşme ile gündeme geldi.

NAPOLİ İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığına göre, Iğdır FK’da oynayan forvet Özder Özcan, İtalya’nın Serie A ligi takımlarından Napoli’ye transfer olmak üzere. Napoli, Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşma sağladı.

Haberin devamında, Özder Özcan’ın Napoli’nin genç takımı olan Primavera’da forma giymek için sabırsızlandığı belirtildi. İtalyan ekibinin, oyuncuyu önce genç takıma yerleştireceği ve onun gelişimini yakından takip ederek değerlendireceği ifade edildi.

TRANSFER ÖNCESİ KİŞİSEL HAYATI

Hollanda’da doğup büyüyen 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 takımından 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK ile sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIM KARIYERİ

Özcan, Türkiye U17 Milli Takımı’nda 15 maçta 3 gol atarken, U18 Milli Takımı’nda ise 11 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.