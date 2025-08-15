Iğdır FK’dan Napoli’ye Transfer: Özder Özcan!

TÜRKİYE’DE TRANSFER GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Türkiye’deki kulüplerle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekipleri transferlerini açıklamakta, 1. Lig takımı Iğdır FK ise sürpriz bir gelişme ile gündeme geliyor.

İTALYA’YA GİDİYOR

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre, Iğdır FK’da forma giyen forvet oyuncusu Özder Özcan, İtalya’nın Serie A takımlarından Napoli’ye transfer olma aşamasında.

TRANSFER ANLAŞMASI

Napoli’nin Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Genç futbolcu, Napoli’nin genç takımında forma giymek için heyecan duyuyor.

GELİŞİMİ TAKİP EDİLECEK

Özcan’ın önce Napoli’nin Primavera takımına katılacağı ve ardından gelişimi doğrultusunda değerlendirileceği vurgulanıyor.

SEZON BAŞINDA GEÇTİ

Hollanda’da doğup büyüyen 18 yaşındaki futbolcu, ADO Den Haag altyapısında yetiştikten sonra, 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK’ya transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIMDA GÖREV ALDI

Türkiye’nin U17 Milli Takımı’nda 15 maça çıkmış olan Özcan, bu süre zarfında 3 gol kaydetti. U18 Milli Takımı’nda ise 11 maçta görev alarak 2 gol atma başarısını gösterdi.