Spor

Iğdır FK’dan Napoli’ye Transfer: Özder Özcan!

igdir-fk-dan-napoli-ye-transfer-ozder-ozcan

YAZ TRANSFER DÖNEMİ VE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Transfer dönemi hızla devam ederken, Türkiye’deki kulüplerle alakalı ilginç gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig takımları transferlerini bir bir duyururken, 1. Lig temsilcisi Iğdır FK beklenmedik bir transfer görüşmesiyle gündeme geldi.

NAPOLİ İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığına göre, Iğdır FK’nın forvet oyuncusu Özder Özcan, İtalya’nın Serie A takımlarından Napoli’ye transfer olma aşamasında. Napoli, Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere Iğdır FK ile bir anlaşma sağladı.

Aynı haberde Özcan’ın Napoli’nin genç takımı Primavera’da oynama konusunda istekli olduğu bilgisi veriliyor. İtalyan kulübü, Özder Özcan’ı öncelikle genç takımda değerlendirip gelişimini izlemeyi planlıyor.

GEÇEN SEZONDA İMZA ATTI

Hollanda’da doğmuş ve büyümüş olan 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 takımından 17 Temmuz 2025 tarihine bedelsiz olarak Iğdır FK’ya transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIMDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Özcan, Türkiye’nin U17 Milli Takımı’nda 15 karşılaşmaya çıkarak 3 gol atma başarısını gösterdi. Ayrıca U18 Milli Takımı’nda 11 maçta sahne alarak 2 gol kaydetti.

ÖNEMLİ

Manşet

Premier Lig Başlıyor: İlk Hafta Derbi

Premier Lig yeni sezonu bugün başlıyor; açılış mücadelesinde son şampiyon Liverpool sahada olacak.
Gündem

Yeni Tuzağın Adı: Pornografi Suçlaması

Dolandırıcılar, sahte e-postalarla “çocuk pornografisi” gibi suçlamalarla vatandaşları korkutarak kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor, tutuklama tehdidinde bulunuyorlar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.