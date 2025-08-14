Igor Babuschkin, xAI’den Ayrıldı

ELON MUSK’LA YAPAY ZEKA GİRİŞİMİNDEN AYRILDI

2023 yılında Elon Musk ile birlikte xAI adlı yapay zeka girişimini kuran Igor Babuschkin, şirketten ayrıldığını açıkladı. Babuschkin, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, kendi adıyla anılacak olan yeni girişiminin “Babuschkin Ventures” adıyla yapay zeka güvenliği araştırmalarına ve insana fayda sağlayacak yapay zeka ile otonom sistemler geliştiren projelere odaklanacağını ifade etti. Además, Babuschkin, CERN’deki parçacık fiziği doktora öğrenciliğinden xAI’yi sıfırdan kurmaya kadar olan deneyimlerini paylaşarak, Musk’tan iki önemli ders aldığını belirtti: “Teknik sorunlara doğrudan dalmaktan çekinmemek ve aciliyet duygusunu her zaman en üst düzeyde tutmak.”

XAI KURULUŞ SÜRECİ HATIRLARI

Babuschkin, xAI’nin kuruluş sürecindeki zorlukları dile getirerek, sadece 122 günde inşa edilen “Memphis” süper bilgisayar kümesini örnek gösterdi. Ayrıca, Musk’ın bir teknik aksaklık anında gece yarısı veri merkezine giderek ekibiyle birlikte çalışmasını unutmadığını vurguladı. Musk, Babuschkin’e X üzerinden teşekkür ederek, “Sen olmasaydın burada olamazdık” ifadelerini kullandı. Babuschkin, xAI öncesinde DeepMind ve OpenAI gibi prestijli kuruluşlarda çalıştı ve Dortmund Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.