Igor Tudor, Juventus’un Yeni Favorisi Olacak

igor tudor’un juventus’a gelişi!

Igor Tudor, Juventus’ta rüzgâr gibi esiyor. Thiago Motta ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, teknik direktörlük koltuğuna Hırvat hoca Tudor’u oturttu. İlk basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yapan Tudor, Juventus’taki futbol kariyerine oyuncu olarak 1998-2007 yılları arasında devam etti. Hoca, futbolseverleri heyecanlandıracak sözlerle takım ve oyuncular hakkında iddialı hedefler koydu. Özellikle milli futbolcu Kenan Yıldız’la ilgili söyledikleri büyük bir merak uyandırdı: “Fark yaratacak özelliklere sahip, rolünü değiştirebilirim!” Peki, Tudor’un Juventus’taki planları neler? Gelin bu ilginç açıklamalara daha yakından bakalım!

hedefler konusunda kararlılık!

Tudor, basın toplantısına geçmeden önce kulüp yönetimine teşekkür etti ve Juventus’un önemli bir kulüp olduğuna değinerek, “Juventus, herkesin çalıştırmak isteyeceği bir kulüp. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum, aksine iyi çalışmak istiyorum,” dedi. 46 yaşındaki hoca, takımına olan güvenini açıkça ifade etti: “Bu takıma çok inanıyorum, güçlü oyuncular var. Hayatımda hiç mazeret aramadım, burada da bahane yok. Çalışma, iyi iş çıkarma ve hedeflere ulaşma arzusuyla doluyum!” Tudor’un bu kararlı sözleri, Juventus taraftarlarını şimdiden büyük bir heyecan içine soktu.

vlahovic’in potansiyeli!

Juventus’un Sırp forveti Dusan Vlahovic, son zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak Tudor, öğrencisine tam destek verdi. “Dusan çok güçlü bir oyuncu, onu çalıştırdığım için mutluyum. Birinci sınıf bir oyuncunun tüm özelliklerine sahip: Gol atmayı biliyor ve itici bir güç,” diye belirten Tudor, Vlahovic’in zor bir dönemden geçtiğini de kabul etti. “Birbirimizle konuştuk, tekrar başlamak istiyor. Kolo Muani ile birlikte oynayabilir. Onu Hırvatistan’a karşı milli takımda da gördüm, takımda görmekten mutluyum!” diyen Tudor, Vlahovic’e olan güveniyle yeniden patlama yapma şansı verebilir.

thuram’a yönelik dikkat çeken yorumlar!

Tudor, Juventus’un Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram hakkında da ilginç bir anekdot paylaştı. Tudor, “Dün babası Lilian ile konuştum, yanlış bir şey yaparsa ona tokat atmamı söyledi ama gerek yok,” diyerek esprili bir dille gülümsetti. Bunun yanı sıra, Thuram’ı övmekte de sakınca görmedi: “Nazik, mütevazı ve çok güçlü biri. Onu Nice’teki zamanından beri tanıyorum.” Tudor, Thuram’ın şimdiden takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olacağına dair inancını pekiştirdi.