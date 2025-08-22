İHA Saldırısı: 12 Polis Öldü

KAZA SONUCU ÖLÜM VE YARALANMALAR

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Amalfi kırsalında polis helikopterinin hedef alındığı bir İHA saldırısı gerçekleşti. Bu olay, helikopterdeki 12 polisin hayatını kaybetmesine neden oldu, 5 polis de yaralandı.

Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı.” şeklinde bilgi verdi.

Yetkililer, saldırının sorumlusunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü olan Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı 36. cephe olduğunu belirtti. Bölgedeki operasyonların devam ettiğini bildirdi.