İHA Saldırısı: Polis Helikopteri Düştü

POLİS HELİKOPTERİNE SALDIRI

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesinde yer alan Amalfi kırsalında, operasyon gerçekleştiren polis helikopteri, bir İHA’nın saldırısına maruz kalıyor. Bu saldırıda, helikopterde bulunan 12 polis hayatını kaybederken, 5 polis de yaralanıyor. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı.” şeklinde açıklama yapıyor.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUMLULUK

Yetkililer, gerçekleştirilen saldırının arkasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı 36. cephenin bulunduğuna dikkat çekiyor. Söz konusu bölgedeki operasyonların devam ettiği bilgisi paylaşılmaya devam ediyor.