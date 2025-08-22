Dünya

İHA Saldırısı: Polis Helikopteri Düştü

iha-saldirisi-polis-helikopteri-dustu

POLİS HELİKOPTERİNE SALDIRI

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesinde yer alan Amalfi kırsalında, operasyon gerçekleştiren polis helikopteri, bir İHA’nın saldırısına maruz kalıyor. Bu saldırıda, helikopterde bulunan 12 polis hayatını kaybederken, 5 polis de yaralanıyor. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı.” şeklinde açıklama yapıyor.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUMLULUK

Yetkililer, gerçekleştirilen saldırının arkasında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı 36. cephenin bulunduğuna dikkat çekiyor. Söz konusu bölgedeki operasyonların devam ettiği bilgisi paylaşılmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail Verileri Açıklandı: Gazze’deki Sivil Oranı Yüksek

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze'de hayatını kaybeden 53 bin Filistinlinin sadece 8 bin 900’ü savaşçı. Uzmanlara göre, %83'lük sivil ölüm oranı ciddi bir katliamı işaret ediyor.
Gündem

Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Hap Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda milyonlarca hap ve kilolarca katkı maddesinin yakalandığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.