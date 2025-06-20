İİT Gençlik Forumu İstanbul’da.

İSTANBUL’DA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI GENÇLİK FORUMU

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu, İstanbul’da Haliç Üniversitesi’nde düzenleniyor. Forumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor ve burada bir konuşma yapıyor. Erdoğan’ın konuşmasından önemli noktalar şöyle:

FİLİSTİN’E DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin’in yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum. Gazze’nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını, anasızlığın, babasızlığın ağır yükünü taşıdıkları halde zalimler karşısında diz çökmeyen yetimleri, öksüzleri, zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum” sözleriyle başladığı konuşmasında, forumun 2019’dan bu yana gerçekleştirdiği 262 programla 15 milyonun üzerinde gence ulaştığını belirtiyor. 70’den fazla ülkedeki üniversitelerde 75 bin öğrencinin aktif olarak farklı akademik girişimlerde bulunduğunu ifade ediyor.

İSLAM DÜNYASI ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Erdoğan, “İslam dünyası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutları. Son iki yıldır yüzümüzü nereye çevirsek dramlarla, savaş ve insanlık suçlarıyla karşılaşıyoruz” diyerek içinde bulunduğumuz durumu vurguluyor.

GAZZE’DEKİ DURUMUN CİDDİYETİ

Cumhurbaşkanı, “Gazze’de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor. İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde ahlaksız ve arsız bir şekilde sivilleri katlediyor. Yüzde 80’i enkaza dönen işgal altındaki topraklarda işgal politikası hiç bir kural tanımıyor” şeklinde sert eleştirilerde bulunuyor.

Ayrıca, insani yardım girişlerine engel olunarak açlığın silah olarak kullanıldığına dikkat çekiyor. “Yemek kuyruğuna giren insanlar vahşi bir şekilde hedef alınıyor” diyor ve sivil yerleşim alanları ile hastanelerin bombalanmasına da işaret ediyor.

KABUL EDİLMEZ SUÇLARA ORTAKLIK

Erdoğan, “Gazze’deki soykırımın birinci sorumlusu Netanyahu hükümetidir. Ancak Netanyahu’nun katliamlarına ses çıkarmayanlar da bu suçlara ortak olmuşlardır” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor.

KÜRESEL BARİZİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, “Artık bu haydutluk bir an önce son bulması gerekiyor. Daha fazla sivil kayıplar olmadan, Avrupa ve Asya’yı etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden çekilmesi şart” diyerek çağrıda bulunuyor.

ÖZGÜR FİLİSTİN YANINDAYIZ

Son olarak, adil olanı savunmaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Bugün de barış, diplomasi, adalet, hürriyet diyoruz. Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırıyor.