İİT Toplantısı İstanbul’da gerçekleşiyor

İİT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ’NİN 51. OTURUMU İSTANBUL’DA DÜZENLENİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor. Zirvenin en dikkat çeken katılımcılarından biri ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ ANA GÜNDEM MADDESİ

Toplantının en önemli gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ve bölgedeki artan gerilim. Özellikle 13 Haziran’da başlayıp Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yönelik gerçekleştirilen saldırılar, zirve kapsamında özel bir oturumda ele alınıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul’a gelmeden önce yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” dedi. Toplantı çerçevesinde Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. İranlı Bakan, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.