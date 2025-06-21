İİT Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşiyor

DÜNYADA İSLAM İŞBİRLİĞİ BAĞLAMINDA TOPLANTI

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla gerçekleştiriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğini yaptığı bu önemli toplantıya, 57 üye ülkeden 40’tan fazla dışişleri bakanı ve yaklaşık 1.000 temsilci katılıyor. Zirvenin özel bir konuğu olarak ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dikkat çekiyor.

Toplantının ana gündem maddesi, İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları ve bölgedeki artan gerilim. Özellikle 13 Haziran’da başlayan ve Arak kentindeki Khondab nükleer tesisine yönelik saldırılar, zirvede özel bir oturumda masaya yatırılıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul’a gelmeden önce yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırısını kınayan güçlü bir bildiri bekliyoruz. İran, meşru savunma hakkını kullanmaya devam edecek” şeklinde ifadelerde bulundu. Arakçi, ayrıca toplantı süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve diğer dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Arakçi, “Bu zirve, İran’ın haklı sesini dünyaya duyurmak için önemli bir fırsat” diye ekledi.