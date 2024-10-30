IKBY Seçimlerinin Sonuçları Açıklandı

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Seçimlere katılım oranı yüzde 72,6 olarak belirlendi.

MECLİS DAĞILIMI

Açıklanan sonuçlara göre, 100 sandalyeli mecliste 5 sandalye kotalara ayrıldı. Bu dağılıma göre, KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye kazandı.