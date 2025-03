İki CHP Vekilinin Dosyaları Ankara’da

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gerçekleştirilen yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmasında her an yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bu soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ile birçok üst düzey isim gözaltına alınarak tutuklandı. Şu an soruşturmanın kapsamı genişletiliyor.

CHP’Lİ VEKİLLERİN DOSYALARI ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması dahilinde İmamoğlu’na yakın olan iki CHP’li milletvekili de dosyaya eklendi. CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer’in dosyaları, milletvekili statüsü sebebiyle ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

ŞİRKETLERE EL KOYULDU

Ayrıca, soruşturma çerçevesinde İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat adlı şirketlere de el konulduğu bilgisi geldi.