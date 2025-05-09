İki Çocuk Denizde Boğuldu

ÇOCUKLARIN KAYBOLDUĞU HABERİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, öğleden sonra 112 ekiplerine denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisi ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar yönlendirildi.

CENAZELERİN KIYIYA ÇIKARILMASI

Ekiplerin karadan ve denizden gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda, iki çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.