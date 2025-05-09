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İki Çocuk Denizde Kayboldu, Bulundu

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DENİZDE KAYBOLAN İKİ ÇOCUK HAKKINDA HABER

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, bugün öğleden sonra, 112 acil servisine denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisi ulaştı. Ardından, bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri ile dalgıçlar yönlendirildi.

ARAŞTIRMALAR SONUCU CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ekiplerin hem karadan hem de denizden gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda, iki çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için ambulansa konularak Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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