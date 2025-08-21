İki Çocuk Kayalıkta Bulundu!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Milas’ta meydana gelen olay, dün akşam saat 19.30 sularında Ören açıklarında gerçekleşti. İçinde toplam sekiz kişi bulunan 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne, belirsiz bir nedenle alabora oldu. Teknedeki kişiler denize düşerken, ihbar üzerine hemen bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Olay anında üç kişi, Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de kendi çabalarıyla yüzerek kayalıklara ulaşıp kurtuldu.

KAYIP ÇOCUKLARIN BULUNMASI

Kayıp olan iki çocuğun yerlerini tespit etmek için Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir helikopter, üç bot ve iki dalış timi ile hava ve denizden arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Bu yoğun çabalar sonucunda, kaybolan iki çocuğun konumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile belirlendi. Çocuklar, tırmandıkları kayalıklardan güvenli bir şekilde kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Alabora olan teknedeki sekiz kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Vali Akbıyık, “Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.