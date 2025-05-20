“İki Devletli Çözümü Tercih Ediyoruz.”

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere çeşitli değerlendirmelerde bulundu. ABD ve Rusya liderlerinin gerçekleştirdiği telefon görüşmesini Avrupa olarak yakından takip ettiklerini belirten Wadephul, “Rusya’dan şimdi tek bir şey beklediğimizi defalarca dile getirdik: Koşulsuz ve derhal bir ateşkes. Ukrayna’nın hala buna hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN BEKLENEN ADIMLAR

Alman Bakan, Rusya’nın bu önemli adımı henüz atmadığını hayal kırıklığı ile gözlemlediklerini vurguladı. Wadephul, “Ve buna karşılık vermemiz gerekecek. Amerikalı müttefiklerimizin de bunu kabul etmeyeceklerini varsayıyoruz. Ben de bu çerçevede ek yaptırımlar konusunda düşünce yasağı olmaması gerektiğini savunacağım.” şeklinde konuştu. Wadephul, Rusya’ya yönelik AB’nin 17. yaptırım paketinin onaylanacağını hatırlatarak, bunun ‘Rus savaş makinesinin olanaklarını’ sınırlayacağını öne sürdü.

SOMUT ADIMLAR BEKLENİYOR

Yaptırım paketinde, Rus gölge filosunun yaklaşık 200 gemisinin listeye alınacağını ifade eden Wadephul, şu değerlendirmede bulundu: “Buna acilen ihtiyaç duyuluyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, onun somut adımlar atmasını beklediğimize dair net bir sinyal göndermeliyiz.” Dışişleri Bakanı, Putin’in yanıt vermediği ve ciddi müzakerelere hazır olmadığı sürece, Avrupa’nın onun ekonomik ve siyasi manevra alanını kısıtlayacak ek yaptırım paketleri hazırlamaya ve daha fazla tedbir almaya hazır olacağını kaydetti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUM

İsrail ve Filistin bölgesine yaptığı ziyaret sırasında Gazze Şeridi’ndeki durumun “tahammül edilemez olduğunu” ifade ettiğini belirten Wadephul, “Bu (durum) daha iyiye gitmedi, daha da kötüleşti.” dedi. Bu sebeple Gazze Şeridi’ndeki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Wadephul, 20’den fazla ülkenin bu durumu açıkça ifade eden ortak bir açıklamayı imzaladığını hatırlattı. “Bizim politikamız çok nettir: Biz iki devletli bir çözümden yanayız. Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden doğrudan ya da dolaylı zorla yerlerinden edilmesi olmamalı.” diye ekledi.

SURİYE İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Wadephul, AB’nin Suriye ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirtirken, “Yeni yönetime gerçek bir şans vermek istiyoruz ve bu nedenle ilk adım olarak, şimdiye kadar ağırlıklı olarak Suriye merkez bankasıyla ilgili olan yaptırımları kaldıracağız ve hafifleteceğiz.” ifadesinde bulundu. Bu süreçte ilerlemeye devam etmek için çaba harcayacağını aktaran Wadephul, “Suriye rejimine bir şans veriyoruz, ancak ülke içinde tüm halk gruplarını ve dini grupları içeren kapsayıcı bir politika izlemelerini bekliyoruz.” dedi. Wadephul, geleceğini kendi ellerine alabilecek birleşik bir Suriye’nin kendileri için önemli olduğunu sözlerine ekledi.